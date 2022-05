F1: la Ferrari ricorda Ayrton Senna, l'omaggio di Leclerc e Sainz

ROMA - Anche la Ferrari ha voluto ricordare Ayrton Senna nel giorno del 28esimo anniversario della sua scomparsa. Il pilota brasiliano perse la vita il primo maggio del 1994 in un tragico incidente durante il Gran Premio di San Marino sul circuito di Imola, quando al settimo girò andò fu vittima di uno schianto alla curva del Tamburello. La scuderia di Maranello ha così omaggiato Senna sui propri canali social: " Uno dei nostri più grandi avversari, che abbiamo profondamente ammirato - si legge -. Oggi ricordiamo Ayrton Senna a 28 anni da quel 1 maggio 1994 a Imola".

Le parole di Leclerc e Sainz

Anche Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno voluto omaggiare il leggendario pilota: "Mio padre era un grande tifoso di Ayrton Senna e crescendo è diventato il mio mito" - ha affermato il monegasco. Sainz evidenzia il grande valore di Senna non solo per la Formula 1, ma per l'intero mondo dello sport: "Credo che ogni sportivo riconosca quanto fosse speciale Ayrton".