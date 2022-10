Ferrari, Leclerc: "Weekend non facile, abbiamo massimizzato potenziale"

CITTA' DEL MESSICO - Charles Leclerc recupera una posizione in partenza, ma poi fatica e non riesce a lasciare il segno nel GP del Messico , ventesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari prova ad invertire il trend negativo in un weekend che si rivela molto complicato ma non ci riesce e conclude la gara al sesto posto, alle spalle delle due Red Bull, delle due Mercedes e anche del compagno di squadra Carlos Sainz . Il monegasco ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma dalle sue parole è emersa una certa frustrazione.

Il commento di Charles

“Non c’era passo. Siamo un minuto dietro Max, e dobbiamo capire perché siamo così lontani. Questa gara mi fa pensare a Spa". Così Leclerc, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del GP del Messico. Il monegasco ha poi aggiunto: "Per me un weekend non facile. Abbiamo avuto tanti problemi, ma non abbastanza da spiegare il distacco che vediamo. Dobbiamo lavorare per fare meglio in giornate difficili come questa. Ciò che fa male dire è che abbiamo massimizzato il potenziale oggi, e siamo un minuto dietro".