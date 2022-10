F1, Gp Messico: la classifica piloti aggiornata

CITTA' DEL MESSICO - Max Verstappen conquista una storica quattordicesima vittoria stagionale nel GP del Messico e incrementa ulteriormente il suo vantaggio in classifica generale. Le vere novità, però, riguardano la Ferrari, purtroppo in negativo. Charles Leclerc viene infatti scavalcato al secondo posto da Sergio Perez, così come Carlos Sainz viene superato da Lewis Hamilton in quinta posizione. Di seguito, quindi, la classifica piloti.