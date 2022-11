Ferrari, Binotto torna sulla qualifica: "La scelta su Leclerc? Sempre tutti pronti a criticare"

SAN PAOLO - Si continua a discutere sulla scelta della Ferrari , che ha deciso di montare le gomme intermedie in condizioni di asciutto a Charles Leclerc durante le qualifiche al Gran Premio del Brasile , valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Sulla questione è intervenuto anche Mattia Binotto dopo la Sprint del sabato: " Si è detto molto, sono sempre tutti pronti a criticare - ha detto il team principal ai microfoni di Sky Sport -. Sicuramente non è stata una scelta corretta, ma sono più concentrato su cosa ci ha portato a fare quella scelta, perché con la pioggia un minuto prima sarebbe stata azzeccata. Vedere che eravamo gli unici sulle intermedie ci deve far riflettere ".

Le parole di Binotto

"La gara di oggi è stata un antipasto di quella di domani - ha detto Binotto riguardo alla Sprint -. Ci saranno delle lotte in cui le strategie sulle gomme saranno importanti. Abbiamo visto una Mercedes molto forte, sul passo e come degrado gomme. Noi ci siamo concentrati sullo sviluppo della vettura dell'anno prossimo, mentre la Mercedes ha continuato a portare aggiornamenti per il 2022, quindi non è sorprendente che siano più veloci di prima. L'anno prossimo non sarà una battaglia a due, ci saranno tante vetture che lotteranno per poche posizioni". Poi anche un commento sulla situazione in Red Bull: "Sono sorpreso che Perez e Verstappen non si siano scambiati le posizioni. Strano, si vede che anche loro avranno delle difficoltà a farsi intendere dai piloti".