Ferrari, Sainz: "Le Mercedes hanno recuperato tantissimo, hanno qualcosa in più"

SAN PAOLO - Carlos Sainz ha parlato dopo il secondo posto nella Sprint al Gran Premio del Brasile , valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Lo spagnolo della Ferrari , che ha sostituito il motore endotermico nel weekend in corso a Interlagos, partirà settimo a causa della penalizzazione di cinque posizioni. "Dovevo essere aggressivo perché domani dovrò scontare la penalità, e il 2° posto credo fosse il massimo - ha detto -. Sono contento della mia gara e del passo, solo che le Mercedes sembrano davvero aver recuperato tantissimo di recente ".

Le parole di Sainz

"Mi dispiace se c’è stato un piccolo contatto tra me e Verstappen, ma queste sono le corse e a volte devi attaccare - ha aggiunto Sainz -. Abbiamo un buon passo questo weekend, ma forse le Mercedes hanno qualcosa in più rispetto a noi, quindi sarà interessante domani vedere cosa succederà con le medie come ha fatto Verstappen oggi. Sicuramente sarà necessario superarli in pista, perché io partirò dal settimo posto posto e ci sarà bisogno di una bella gara se vogliamo batterli".