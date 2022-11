Ferrari, Sainz: "Felici per il podio in Brasile, Mercedes solida"

SAN PAOLO – Carlos Sainz sale sul gradino più basso del podio nel GP del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, e chiude con un sorriso un weekend pieno di alti e bassi. Lo spagnolo aveva dovuto infatti scontare cinque posizioni di penalità in griglia, ma già nella Sprint Race (chiusa al secondo posto) aveva lasciato intravedere buone cose. Alla fine è riuscito a fare bene anche in gara, arrendendosi soltanto alle due Mercedes e chiudendo terzo nonostante la richiesta di invertire le posizioni del compagno di squadra Charles Leclerc .

Il pensiero di Carlos

“Siamo felici per il podio. Dopo il problema ai freni all’inizio, ho spinto al massimo e fatto buoni sorpassi. Peccato per la penalità e per la visiera perché avevamo l’opportunità di lottare per qualcosa in più del terzo posto con un passo del genere” ha dichiarato Sainz ai microfoni di Sky Sport. Lo spagnolo ha infine parlato della lotta per il Mondiale costruttori nel 2023: “La Mercedes spaventa sempre, attualmente è molto solida e sembra più veloce sia di noi che della Red Bull. Tuttavia sono convinto che noi torneremo più forti”.