Ferrari, Leclerc: "Lontani da Red Bull, ma non è una sorpresa"

JEDDAH - "C'è tanto lavoro da fare, perché c'è ancora tanta strada per arrivare dove vogliamo. Dominio Red Bull? Non è una sorpresa, dopo il Bahrain eravamo indietro con il degrado, però pensavo che il passo fosse più vicino al loro". Queste le parole di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo il settimo posto nel Gran Premio dell'Arabia Saudita, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, nonostante una grande prova partendo dalla dodicesima piazza, non è riuscito ad avvicinarsi ai primi e, complici anche alcuni episodi sfortunati, ha chiuso lontano dal podio.