Leclerc chiede spiegazioni a Sainz: la reazione dello spagnolo è clamorosa

MELBOURNE - La Ferrari si interroga dopo le qualifiche al Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento stagionale di Formula 1. Il quinto posto di Carlos Sainz e il settimo di Charles Leclerc non possono far sorridere a Maranello, ma è quanto successo nel Q3 che ha generato tensione all'interno del box. L'ultimo tentativo di Leclerc, infatti, è stato condizionato dall'assenza di un giro di preparazione e dalla mancata scia concessa da Sainz. "Una Q3 di me**a, senza giri di preparazione e la pioggia non è arrivata - si è sfogato Leclerc con sarcasmo nel team radio -. Un grande ringraziamento a Carlos per la scia, ho preso un po’ di velocità ed è sempre bello".