Sainz dice tutto sulla Ferrari: “Ci aspettavamo qualcosa in più”

ROMA - Dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, la Ferrari iniza a vedere la luce in fondo al tunnel. La scuderia di Maranello, infatti, in Azerbaijan è riuscita a conquistare il suo primo podio stagionale con Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz ha fatto un po' più fatica. Proprio lo spagnolo, nel corso di un'intervista rilasciata a Marca, ha commentato il primo scorcio dell'annata: "Stanno iniziando ad arrivare i primi miglioramenti dopo le prime gare, la stagione sta iniziando. All'inizio è stato difficile competere con una squadra forte come la Red Bull. Nonostanti i risultati non siano pessimi, tutti ci aspettavamo di più in Ferrari".