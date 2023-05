Maltempo Emilia-Romagna, Ferrari donerà un milione di euro

ROMA - L'Italia intera sta guardando con apprensione a quanto succede in Emilia-Romagna , flagellata dal maltempo che ha provocato danni enormi e anche diversi morti. In prima linea a sostenere la popolazione c'è anche la Ferrari , che, come ha annunciato il presidente della Regione Stefano Bonaccini nel corso della conferenza stampa nella sede dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per fare il punto della situazione, donerà un milione di euro a sostegno delle popolazioni colpite . Questa è una delle tante iniziative di aiuto che arrivano dal mondo dello sport, con i piloti della Formula 1 che si sono a loro volta attivati per questa emergenza , dopo che il Gran Premio di Imola è stato inevitabilmente annullato .

Maltempo Emilia-Romagna, le parole di Bonaccini

La situazione è gravissima, i danni incalcolabili. Questo il quadro dipinto da Bonaccini: "Avevamo stimato 1 miliardo di danni 2 settimane fa, ma cresceranno molto. Ora dobbiamo mettere in sicurezza tutte le persone". "Impressionante la vastità delle zone colpite", ha aggiunto il presidente dell'Emilia-Romagna, lanciando anche un messaggio di speranza, che è anche un impegno per aiutare la popolazione a tornare il prima possibile alla normalità: "Il 20 maggio sarà l’anniversario del terremoto di 11 anni fa: abbiamo ricostruito tutto e oggi ci troviamo di fronte ad un altro terremoto per vastità di danni ma dobbiamo avere fiducia e forza di reazione. Noi ricostruiremo tutto, non ho dubbi".

Ferrari, Vigna: "Da sempre vicini alla nostra comunità"

"Nei momenti di difficoltà il posto di Ferrari è sempre stato accanto alla propria comunità. Abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell’Emilia-Romagna, provata da un grave disastro ambientale". E' quanto ha dichiarato l'ad di Ferrari, Benedetto Vigna, sulla donazione da 1 milione di euro in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione. "Con il coordinamento delle Autorità locali, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il loro instancabile lavoro in queste ore - ha proseguito il numero uno di Maranello - questi aiuti potranno portare conforto e un segno tangibile della solidarietà di tutta la famiglia Ferrari”.