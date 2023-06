F1 Spagna, Leclerc sostituisce il cambio: il pilota Ferrari parte dalla pit lane

BARCELLONA - Sostituzione del cambio per la Ferrari di Charles Leclerc a poche ore dal semaforo verde nel Gran Premio di Spagna , valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . Il monegasco comincerà quindi dalla pit lane la gara sul circuito di Barcellona, dopo un difficilissimo sabato di qualifica che lo ha visto chiudere con il diciannovesimo tempo nel Q1 . L'annuncio della sostituzione arriva da Jock Clear, Senior Performance Engineer di Maranello: "Abbiamo colto l’occasione per cambiare il cambio - le sue parole a "The Athletic" -, quindi tutto il retrotreno, solo per assicurarci che non ci sia nulla di spiacevole".

Delusione Leclerc alla vigilia

Subito dopo il disastro in qualifica, Leclerc aveva provato ad analizzare la situazione: "Sarei molto sorpreso se la macchina fosse a posto - le sue parole a Sky Sport -.Dobbiamo guardare i dati e la macchina molto bene, c'era qualcosa che non andava. Facevo le curve a destra e andava bene, facevo le curve a sinistra e qualcosa non mi tornava.Oggi ci è costato tanto, però domani dobbiamo tornare a un buon feeling per andare avanti. Non ho una risposta per adesso, devo guardare dei dati per commentare. Il feeling era completamente diverso rispetto a ogni volta da inizio anno