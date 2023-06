Diretta gara F1 GP Spagna: dove vederla in tv

SAGNA - Tutto pronto per il via del Gran Premio di Spagna, valevole come ottavo appuntamento della stagione di Formula 1. Max Verstappen partirà davanti a tutti dopo le qualifiche del sabato, seguito dallo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, deciso a ottenere un risultato importante davanti al pubblico di casa. Decisamente più indietro il compagno di scuderia Charles Leclerc, addirittura 19° dopo una sessione che definire complicata è un eufemismo. Il via alla gara è in programma domenica 4 giugno alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), oltre che in chiaro su TV8. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.