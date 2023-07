Ferrari, Vasseur smentisce Sainz: "Nuovo format qualifiche? Non c'entra"

MOGYOROD - Ferrari indietro nelle qualifiche in Ungheria? "Il nuovo format non c'entra, è uguale per tutti". Parola di Frederic Vasseur. Il team principal del Cavallino, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso una visione opposta a quella di Carlos Sainz, eliminato nel Q2, per cui il format introdotto all'Hungaroring per la qualifica di F1 sarebbe stato determinante nel suo risultato. "Abbiamo faticato molto di pià ad avere un quadro chiaro prima della sessione e a gestire bene le gomme. Non abbiamo fatto un buon lavoro in questo senso - ha detto -. Ci aspettavamo molto di più per le qualifiche, perché anche nelle prove libere 2 e nelle varie simulazioni eravamo andati bene. Non dobbiamo cercare delle scuse, se è andata così vuol dire che siamo stati noi a non lavorare bene".