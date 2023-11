F1 Brasile, Leclerc: "Obiettivo in gara sarà battere le Mercedes"

SAN PAOLO - C'è ottimismo nel box Ferrari dopo la Sprint del Gran Premio del Brasile. In particolare Charles Leclerc, nonostante il quinto posto non è apparso demoralizzato ma, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso la superiorità della Red Bull e della McLaren: "Oggi non siamo andati male rispetto alle Mercedes, ma se guardiamo soprattutto le McLaren, hanno fatto un grande passo avanti, ora sono costantemente meglio di noi su tutte le piste". Per questo motivo il monegasco in vista della gara di domani si è detto: "Ottimista, però andare a vincere no. Il target del weekend è battere le Mercedes".