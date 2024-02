Hamilton dice addio a Mercedes e va in Ferrari: "Era giunto il momento di..."

ROMA - Lewis Hamilton sarà un pilota della Ferrari, dove dal 2025 prenderà il posto dello spagnolo Carlos Sainz come compagno di squadra del monegasco Charles Leclerc (fresco di rinnovo) . Una notizia che ha scatenato il popolo ferrarista, entusiasta del futuro arrivo a Maranello del 39enne pilota britannico che lascerà la Mercedes dopo oltre un decennio . Ed è stato lo stesso Hamilton, sette volte campione del mondo (il primo titolo arrivò nel 2008 con la McLaren), a spiegare i motivi di questa sua decisione.

Hamilton spiega l'addio alla Mercedes per andare in Ferrari

"È giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida - afferma Hamilton in una dichiarazione pubblicata dal team Mercedes insieme con l'annuncio del divorzio a fine stagione, senza fare esplicitamente il nome della Ferrari che lo accoglierà nel 2025 -. Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto insieme. La decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere. Voglio finire alla grande insieme e voglio renderlo indimenticabile".