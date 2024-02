Ferrari, test in Bahrain: i risultati e le impressioni di Leclerc, Sainz e Vasseur

Ferrari, i risultati del primo test

Debutto anche per la nuova SF-24. Terzo miglior tempo per la Ferrari, quella di Carlos Sainz staccato però già di +1.240. Solo sesto Charles Leclerc sull'altra Ferrari già staccato di quasi 2 secondi. Domani è in programma la seconda giornata di test, per la Red Bull scenderà in pista Sergio Perez mentre per la Mercedes ci sarà l'esordio di Lewis Hamiton, promesso sposo della Ferrari per la prossima stagione.

Ferrari, le impressioni di Leclerc e Sainz

"Questa prima mattina di test è stata piuttosto produttiva - le prime parole di Leclerc -, soprattutto in termini di chilometraggio percorso. Per quanto riguarda la prestazione è semplicemente troppo presto per giudicarle e trarre conclusioni. Abbiamo condotto le prove che avevamo pianificato e tutto procede come da programma. Continueremo a lavorare e speriamo di avere altri due giorni produttivi in preparazione del Gran Premio". Fiducioso anche lo spagnolo Sainz: "È bello tornare in macchina 'per davvero' dopo la lunga pausa invernale. È stata una prima giornata positiva qui in Bahrain, nella quale abbiamo percorso 373 km. Abbiamo completato il programma senza problemi raccogliendo molti dati utili per capire meglio la SF-24 insieme agli ingegneri. È troppo presto per trarre delle conclusioni e continueremo a lavorare per massimizzare i prossimi due giorni in pista per arrivare preparati al meglio al via della stagione".