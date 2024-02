Hamilton, il retroscena incredibile sull’accordo con la Ferrari: cosa ha detto

Il 2025 è ancora lontano ma tutti i tifosi della Ferrari hanno, quasi, come unico pensiero quello di vedere Hamilton alla guida della Rossa. Una scelta, quella del pilota inglese, inaspettata non solo per i tifosi ma anche per le persone vicine a Lewis . Hamilton ha infatti raccontato di aver preso questa importante decisione da solo senza consultarsi con famiglia o amici: "Non ho parlato con nessuno. Non l'ho detto ai miei genitori fino al giorno dell'annuncio. Quindi, nessuno lo sapeva ", queste le sue parole nell'ambito della nuova serie di podcast della Bbc "F1: Back at Base".

Hamilton: "Ho seguito il mio istinto"

"Volevo davvero farlo per me stesso. In definitiva, dovevo scoprire cosa sarebbe stato meglio per me. È successo tutto molto velocemente e fondamentalmente conoscevo Fred (Vasseur, team principale Ferrari, ndr) da molto tempo. E per quanto mi riguarda, ero eccitato per il nuovo anno, ma senza sapere cosa mi avrebbe riservato il futuro e senza sapere per quanto tempo avrei corso, ma sapendo che mi sentivo super motivato ed entusiasta di continuare a correre", prosegue il pilota che poi conclude: "L'opportunità è saltata fuori e mi sono detto: 'Ok, devo pensarci un attimo'. "Non ho avuto molto tempo per pensare, ho dovuto seguire il mio istinto e ho deciso di cogliere l'occasione".