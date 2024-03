Elkann elogia Hamilton: "In Ferrari può fare grandi cose"

Elkann elogia Hamilton: "Un grandissimo campione"

"Hamilton? Negli anni pubblicamente ho detto quanto lui sia un grandisismo pilota e quanto abbia fatto per la Formula 1, per lui raggiungere la Ferrari è un segno importante di quanto creda di poter fare grandi cose in Ferrari. L'abbraccio di Hamilton a Bearman? Fa vedere quanto non solo in pista ma anche fuori sia un grandissimo campione ma soprattutto un esempio per le generazioni che stanno crescendo e lo stanno facendo bene".

Elkann sullo spirito Ferrari e gli obiettivi

"È stata una grandissima gara, abbiamo fatto anche un podio e il giro veloce con Leclerc, c'è stato un gran debutto per il pilota più giovane che la Ferrari abbia mai avuto e Sainz era qui nonostante l'intervento. C'è un gran spirito di squadra, questo è quello che fa sentire Ferrari così speciale, è un risultato estremamente incoraggiante. Sia Leclerc che Bearman sono due piloti cresciuti in Ferrari, questo indubbiamente per noi è segno di grande orgoglio. Oggi è una giornata molto importante per Oliver, a 18 anni non è facile. Sicuramente se uno guarda dove eravamo un anno fa questo campionato è iniziato meglio, come sempre l'importante è cercare di migliorare e progredire, questa è la dinamica che si sente in Ferrari ed è quella che va incoraggiate e apprezzata. Obiettivo vincere entro il 2026? Quello è il ciclo che si chiude, dopo si aprirà un nuovo ciclo. L'importante è continuare a essere competitivi e alimentare lo spirito che si è sentito questa sera".