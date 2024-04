Ferrari male in Cina: le reazioni di Leclerc, Sainz e Vasseur

Leclerc: "Colpa del vento, obiettivo podio"

In griglia Leclerc partirà sesto, la pole è di Verstappen seguito dal compagno di scuderia Perez. Dietro ci sono Alonso, Norris, Piastri e appunto Leclerc, che ha dichiarato a Sky: "L'obiettivo di domani è il podio. In Q3 abbiamo perso il feeling con la vettura per colpa del vento ma l'obiettivo resta il podio. Oggi abbiamo sacrificato qualcosa in termini di bilanciamento per la gestione della gara".

L'analisi di Sainz

A fine qualifiche ha parlato anche Carlos Sainz che ha raccontato la dinamica della sua uscita di pista che ha portato alle bandiere rosse in Q2, mentre percorreva l'ultima curva prima del traguardo: "Errore mio, ho preso il cordolo e poi la ghiaia, ma sono comunque riuscito a correggere la traiettoria ed urtare le barriere con un angolo non eccessivo".