Ferrari, Sainz sulla polemica con Leclerc: la risposta piccata

SHANGHAI (CINA) - Reduce dal settimo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio della Cina, il ferrarista Carlos Sainz ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 del piccolo incidente che lo ha visto protagonista nella Q2: "Un errore molto semplice da pilota", sottolinea lo spagnolo. "Ho preso molto il cordolo all'interno, mi ha spostato un po' fuori (traiettoria, ndr) e dopo ho toccato la ghiaia e ho fatto il testacoda. Non è la cosa ideale da fare in una qualifica, ma ho recuperato bene. Fortunato a non avere danni? Sinceramente l'ho fatto apposta, quando ho visto che andavo verso il muro ho girato la macchina all'ultimo momento per impattare con un angolo che soffre di meno. Sono riuscito a farlo nell'ultimo momento e quello mi ha permesso di continuare, non era facile ed è stato un momento brutto".