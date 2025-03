L’insolito sogno di Hamilton per la Ferrari: ha anche già un nome...

ROMA - Lewis Hamilton e la sua firma su una Ferrari stradale. Il pilota inglese ha un sogno nel cassetto: dare vita ad una supercar da commercializzare per la casa di Maranello. Un progetto che si basa su una F40, auto di una bellezza unica (lanciata nel 1988 per i 40 anni della casa delle Rosse) che ha fatto da sfondo alla prima foto di Lewis in rosso. Completo da Sir, cappotto sulle spalle e dietro la mitica auto rossa che ad oggi ha un valore di circa 2,5 milioni di euro.