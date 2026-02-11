Ferrari, Hamilton lancia l'allarme: "Mai avuto così poco grip". E nei test sbaglia...

Ferrari, l'allarme lanciato da Hamilton

"Non ho mai avuto così poco grip in 20 anni di carriera" ha detto Hamilton, che è stato protagonista di un errore che lo ha mandato in testacoda ma ha chiuso la sessione mattutina di prove (durata circa quattro ore) con il quarto tempo, a un secondo netto dalla Red Bull di Max Verstappen (1'35"433) che ha preceduto anche la McLaren di Oscar Piastri (+0.169 millesimi) e la Mercedes di George Russell (+0.675). "Il comportamento in curva-1 e curva-4 mi ha dato ottime sensazioni, ma in curva-6 e 7 ho avuto sensazioni totalmente diverse - ha proseguito il 41enne pilota britannico, sette volte campione del mondo e negli ultimi giorni al centro delle voci di gossip per la sua presunta relazione con Kim Kardashian -. Queste nuove vetture sembrano più lente delle GP2, sono sensazioni completamente diverse rispetto alla generazione precedente".

Lewis e il bilancio dei primi giri in Bahrain

Questo comunque il bilancio di Hamilton dopo i primi giri a Sakhir sulla nuova Ferrari, chiamata a tornare protagonista in una stagione che sarà condizionata anche da un nuovo regolamento, con vetture tutte da scoprire: “È troppo presto per valutare se il punto di partenza sia buono o no. Dipende da come hanno lavorato gli altri, che tipo di mappatura hanno. Io sono contento di vedere che il team è estremamente concentrato: abbiamo girato parecchio a Barcellona in modo positivo, sono contento di essere parte dello sviluppo di questa vettura. Nei prossimi giorni di test - ha concluso Lewis - cercheremo di sviluppare meglio rispetto all’anno scorso".

Leclerc chiude il day-1 di prove con il terzo tempo

Nel pomeriggio sono scesi in pista altri piloti e al termine del day-1 c'è la McLaren di Lando Norris in testa alla classifica tempi. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, ha firmato il giro veloce del day-1 in 1"34'669 dopo un totale di 57 giri. A seguire la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (+0"129), in pista fin dalla mattina, totalizzando ben 135 giri. Terza la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0"521), uscito sul circuito nel pomeriggio, mentre il britannico Lewis Hamilton ha chiuso settimo (+1"764 ) dietro a Ocon, quarto a 0"909, Piastri, quinto a 0"933 e Russell, sesto a 1"439. Sceso in pista soltanto nel finale l'italiano Kimi Antonelli (Mercedes), reduce da un brutto incidentre stradale a San Marino.