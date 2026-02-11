Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ferrari, Hamilton lancia l'allarme: "Mai avuto così poco grip". E nei test sbaglia...

Il britannico è finito in testacoda con la sua SF-26 durante le prime prove della stagione in Bahrain: cos'ha detto
5 min
TagsferrarihamiltonF1

SAKHIR (BAHRAIN) - Suonano già come un allarme per la Ferrari le parole pronunciate da Lewis Hamilton dopo la prima giornata di test della stagione 2026 di Formula 1 in Bahrain, dove il britannico ha girato con la sua SF-26 sulla pista di Sakhir. 

Ferrari, l'allarme lanciato da Hamilton

"Non ho mai avuto così poco grip in 20 anni di carriera" ha detto Hamilton, che è stato protagonista di un errore che lo ha mandato in testacoda ma ha chiuso la sessione mattutina di prove (durata circa quattro ore) con il quarto tempo, a un secondo netto dalla Red Bull di Max Verstappen (1'35"433) che ha preceduto anche la McLaren di Oscar Piastri (+0.169 millesimi) e la Mercedes di George Russell (+0.675). "Il comportamento in curva-1 e curva-4 mi ha dato ottime sensazioni, ma in curva-6 e 7 ho avuto sensazioni totalmente diverse - ha proseguito il 41enne pilota britannico, sette volte campione del mondo e negli ultimi giorni al centro delle voci di gossip per la sua presunta relazione con Kim Kardashian -. Queste nuove vetture sembrano più lente delle GP2, sono sensazioni completamente diverse rispetto alla generazione precedente".

 

 

Lewis e il bilancio dei primi giri in Bahrain

Questo comunque il bilancio di Hamilton dopo i primi giri a Sakhir sulla nuova Ferrari, chiamata a tornare protagonista in una stagione che sarà condizionata anche da un nuovo regolamento, con vetture tutte da scoprire: “È troppo presto per valutare se il punto di partenza sia buono o no. Dipende da come hanno lavorato gli altri, che tipo di mappatura hanno. Io sono contento di vedere che il team è estremamente concentrato: abbiamo girato parecchio a Barcellona in modo positivo, sono contento di essere parte dello sviluppo di questa vettura. Nei prossimi giorni di test - ha concluso Lewis - cercheremo di sviluppare meglio rispetto all’anno scorso".

 

 

Leclerc chiude il day-1 di prove con il terzo tempo

Nel pomeriggio sono scesi in pista altri piloti e al termine del day-1 c'è la McLaren di Lando Norris in testa alla classifica tempi. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, ha firmato il giro veloce del day-1 in 1"34'669 dopo un totale di 57 giri. A seguire la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (+0"129), in pista fin dalla mattina, totalizzando ben 135 giri. Terza la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0"521), uscito sul circuito nel pomeriggio, mentre il britannico Lewis Hamilton ha chiuso settimo (+1"764 ) dietro a Ocon, quarto a 0"909, Piastri, quinto a 0"933 e Russell, sesto a 1"439. Sceso in pista soltanto nel finale l'italiano Kimi Antonelli (Mercedes), reduce da un brutto incidentre stradale a San Marino.

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ferrari

Da non perdere

Ferrari, Leclerc ci credeNuovo docufilm su Schumacher

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS