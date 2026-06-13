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Leclerc frustratissimo dopo l'incidente: "Ho tantissima vergogna. Il minimo per scusarmi nemmeno basterebbe..."

Il pilota della Ferrari commenta l'incidente nelle qualifiche di Barcellona: sarà costretto a partire dalla decima posizione
3 min

BARCELLONA (Spagna) - Uscito di pista malamente all'inizio del Q3 delle qualifiche a Barcellona, Charles Leclerc sarà costretto a partire dalla decima posizione domani, nel Gp di Catalogna di Formula 1. A conclusione delle tre sessioni cronometrate per definire la griglia, il pilota monegasco della Ferrari è affranto per l'incidente accadutogli alla curva 4 del circuito catalano. Leclerc è uscito di pista, schiantandosi contro il muro con una certa violenza: "Ho tantissima vergogna - le parole del ferrarista, che non cerca scuse - devo per forza fare queste interviste, ma provo tanta vergogna. Sono stati weekend difficili, ma oggi c'era tanta fiducia. Penso che è stata dura starmi dietro in questo weekend, dopo una qualifica così non ho parole... Ho solo vergogna...".

La delusione di Leclerc

Sarà Russell su Mercedes a partire in pole position domani, davanti a un redivivo e sorprendente Hamilton su Ferrari e al leader del Mondiale, Antonelli su Mercedes, per la prima volta fuori dalla prima fila nel 2026: "Il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era - dice ancora Leclerc - ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4 che era l'unica in cui non eravamo i migliori. Non ci sono scuse, mi dispiace tantissimo per i tifosi, domani sono comunque ottimista. La vittoria sarebbe il minimo per scusarmi, ma neanche basterebbe, ho vergogna". Domani la gara partirà alle 15.

 

 

 

 

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