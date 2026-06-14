Da quel "cambiate pilota" al primo trionfo a Barcellona: così Lewis Hamilton ha conquistato la Ferrari

Il debutto e i primi problemi con la Ferrari

16 marzo 2025. Il giorno dell'esordio ufficiale in gara nel Gran Premio d'Australia. L'emozione è tantissima ma il risultato è alquanto deludente: parte dall'ottavo posto e chiude solo decimo. Ma i primi dubbi vengono spazzati via dopo solo una settimana, con il trionfo nella Sprint in Cina, una grandissima iniezione di fiducia anche se non si tratta di una vittoria ufficiale. Si tratta, però, di una fiammata improvvisa ed isolata. Nei successivi Gran Premi aumentano i problemi, tra una SF-25 che non riesce sente sua e la comunicazione con il muretto Ferrari, arrivando fino al primo 'allarme' nell'intervista dopo il Gran Premio del Bahrain: "Non mi aspettavo che le mie prestazioni fossero così negative e che la capacità di adattarmi alla macchina fosse così negativa o così incostante come è stata". E la situazione non migliora, tra eliminazioni nel Q2, team radio furiosi contro alcune decisioni del team e il solo podio nella Sprint a Miami e la grande rimonta ad Imola (da 12° a 4°) a regalare un po' di gioia.

Il momento più buio: "La Ferrari deve cambiare pilota"

2 agosto 2025. Forse il punto più basso della sua stagione in Ferrari durante le qualifiche in Ungheria. Da una parte Charles Leclerc conquista una grandissima pole, dall'altra Lewis Hamilton viene eliminato nel Q2 (cosa a cui stava ormai diventando abiutato) e si accontenta della dodicesima posizione. Nel post-qualifiche si lascia scappare una frase durissima che sorprende tutti: "La macchina non è un problema, visto che è in pole. Forse è meglio che Ferrari cambi il pilota". In gara la posizione resta quella e il sette volte campione del mondo rincara la dose: "Non avevo aspettative rispetto alla stagione, ma finora è andata molto peggio rispetto a qualunque altra mia stagione. Stanno succedendo tante cose sullo sfondo. Ma amo ancora correre...". La stagione resta complicata fino alla fine, ci si aspettava qualche difficoltà di adattamento ma il risultato finale è da incubo: zero vittorie, zero podi, mai competitivo e sesto posto in classifica, lontanissimo dal compagno Leclerc. Tantissimi i dubbi dei tifosi e dello stesso Lewis dopo un'annata così complicata. Ma Hamilton non molla, non l'ha mai fatto in carriera e non avrebbe sicuramente cominciato a farlo alla Ferrari.

La liberazione e i primi podi in Ferrari

15 marzo 2026. Finalmente la liberazione. Nel Gran Premio di Shanghai, con una SF-26 su cui ha potuto lavorare molto di più dando indicazioni e suggerimenti per renderla "sua", Lewis Hamilton centra il primo podio in Ferrari. Un terzo posto che porta una gioia incredibile, un risultato che scaccia via dubbi, critiche e ansie: Hamilton è in sintonia con questa macchina e si può ricominciare a sognare. Seguono Canada e Monte-Carlo, gare che portano due secondi posti, ad un passo dalla vittoria che sfugge perché davanti c'è quel Kimi Antonelli che è il suo erede in Mercedes. Ma la sensazione che possa arrivare il tanto atteso trionfo è sempre più forte e non bisogna aspettare troppo per vederlo.

La gioia più grande: Lewis Hamilton vince con la Ferrari

14 giugno 2026. Quell'urlo di gioia tenuto stretto in gola per 455 giorni, dal suo debutto ufficiale in gara, può finalmente essere liberato. Lewis Hamilton vince con la Ferrari il Gran Premio di Barcellona. Ci ha fatto aspettare tantissimo ma ne è valsa la pena. Quel drammatico "cambiate pilota" si trasforma in un "Grazie a tutti, forza Ferrari!" detto in un italiano quasi perfetto. Di vittorie in carriera Lewis Hamilton ne aveva ben 105, ma la 106ª e prima con la Rossa è stata "la più unica", come detto nel post-gara. "Mi chiedevo sempre cosa significasse vincere con questa macchina". E ora lo sai Lewis.