Elodie e Iannone stanno insieme: arriva il gesto di Belen!

Elodie Di Patrizi ha confermato in un'intervista a Vanity Fair la sua relazione con Andrea Iannone. I due si sono conosciuti di recente grazie ad alcuni amici in comune e hanno iniziato a frequentarsi. Una storia sbocciata da poco ma che sembra far star bene entrambi. "Andrea Iannone è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne", ha fatto sapere Elodie, che fino a qualche mese fa era legata al rapper Marracash. Dopo questa dichiarazione non è tardata ad arrivare la reazione di Belen Rodriguez...