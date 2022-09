Elodie e Andrea Iannone escono allo scoperto: è amore!

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme. La relazione è nata da qualche settimana ma i due sembrano molto coinvolti da questa liaison. I paparazzi del settimanale Chi hanno pizzicato la coppia a Milano, durante una passeggiata tra baci e abbracci. Il più affettuoso sembra essere il pilota, che approfitta di ogni momento per coccolare la cantante che, dal canto suo, torna a sorridere dopo la fine dell'importante storia d'amore con Marracash . Iannone è invece single dal 2019, da quando ha detto addio a Giulia De Lellis. In precedenza è stato fidanzato per tre anni con Belen Rodriguez , tra l'altro amica di Elodie. La soubrette argentina, tornata ufficialmente tra le braccia del marito Stefano De Martino , ha accolto bene la notizia di questo nuovo legame.

La dichiarazione di Elodie

"Andrea Iannone è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne", ha dichiarato Elodie a Vanity Fair. Nessun commento è ancora arrivato da parte di Andrea, che non ha mai nascosto il sogno di mettere su famiglia. Elodie e Iannone hanno trascorso le ultime settimane insieme, tra la Puglia e la Sardegna, complice la stessa comitiva di amici di cui fa parte pure Diletta Leotta. Successivamente gli avvistamenti a Lugano, dove vive lo sportivo, e Milano, dove è di casa l'ex allieva di Amici.