Wanda Nara e Icardi, clamoroso: "Payero del Boca la nuova fiamma, 24 anni"

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati e l'imprenditrice sarebbe vicina ad un altro uomo. Per settimane si è parlato del cantante argentino L-Gante ma secondo gli ultimi gossip la 36enne sarebbe interessata ad un altro calciatore. Più precisamente a Martin Payero , centrocampista del Boca Juniors di 24 anni. A lanciare l'indiscrezione bomba è stata la giornalista Pia Shaw nel programma tv LAM, che quotidianamente si occupa della vita privata di Icardi e Wanda.

Il gossip su Wanda Nara e Payero

"Hanno trascorso una serata insieme al locale Afrika. Hanno riso, bevuto e ballato insieme", ha spifferato la cronista. L'altra giornalista Yanina Latorre ha invece confessato: "Da settimane c'è una persona, un uomo che non conosco, che vuole vendermi informazioni su Wanda Nara e un altro calciatore ma ovviamente non sono disposta a pagare". Nello stesso locale era presente pure L-Gante. Ma Kennys Palacios, stilista e migliore amico di Wanda, ha chiarito su Instagram che tra la Nara e il rapper non c'è alcuna relazione amorosa. Nessun commento invece su Payero...