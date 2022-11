I Beckham all'attacco: "Brooklyn ha chiesto aiuto, la moglie..."

Va avanti ormai da mesi la guerra tra i Beckham e Nicola Peltz, la moglie di Brooklyn. Il rapporto tra le due parti si è molto raffreddato dopo il matrimonio celebrato in pompa magna la scorsa primavera. Victoria non avrebbe gradito la scelta della nuora di non indossare un abito del suo brand di moda e il fatto di aver allontanato il figlio dalla sua famiglia d'origine. Nicola ha provato a minimizzare questa faida in più di un'intervista ma pare che nell'ultimo periodo la situazione sia precipitata...

Victoria Beckham contro la nuora Nicola Peltz Stando a quanto riporta una fonte consultata da Heat World, "David e Victoria sono furiosi per tutto. Nicola non rende felice Brooklyn e inoltre lo tiene lontano dalla sua famiglia, non vuole addirittura che per Natale ritorni in Inghilterra". Dopo le nozze, infatti, il modello si è trasferito negli Stati Uniti, più precisamente in Florida, in un lussuoso ed esclusivo immobile dove vivono anche i genitori di Nicola (il padre è un miliardario). "A Brooklyn mancano i suoi genitori - ha aggiunto l'insider - e soprattutto un posto dove vivere solo e soltanto con la moglie, senza interferenze esterne. Vorrebbe che lui e Nicola avessero un posto tutto loro. Sono sposati e dovrebbero iniziare una vita insieme, non vivere in un'ala della villa dei loro genitori e fare sempre tutto ciò che fa la famiglia".