Ambra Angiolini dopo lo sfratto: beccata così dai paparazzi!

Ambra Angiolini sta cercando una nuova casa a Milano dopo il recente sfratto. L'ex ragazza di Non è la Rai è stata pizzicata dal settimanale Chi mentre osserva e fotografa annunci immobiliari. Negli ultimi mesi la giurata di X Factor è stata protagonista di una spiacevole vicenda: Ambra sarebbe rimasta nell'appartamento in cui doveva convivere con Max Allegri oltre il termine stabilito del soggiorno, senza voler andare via. A denunciare l'accaduto sui social network è stata Silvia Slitti, moglie dell'ex calciatore Pazzini, proprietario dell'immobile.