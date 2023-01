Federica Pellegrini, messaggio criptico sui social. E anche la risposta del padre…

Federica Pellegrini aspetta un figlio da Matteo Giunta? Stando ad alcuni gossip l'ex nuotatrice sarebbe rimasta incinta durante le registrazioni della nuova edizione di Pechino Express, al quale ha preso parte insieme al marito. Per tale motivo non avrebbe toccato alcol durante la recente luna di miele alle Maldive. La diretta interessata ha negato tutto a Repubblica: "Non sono incinta. E a fare un figlio per ora io e Matteo non ci pensiamo". Su Instagram, però, è apparso piuttosto sospetto il gesto di Roberto Pellegrini, padre della Divina...

La gravidanza di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha postato su Instagram una foto in cui tiene in mano un drink. "Solo i barman sanno la verità", ha scritto non specificando se si tratti di un alcolico o di un analcolico. Tra i tanti commenti quelli del padre Roberto, che sembra proprio lasciar intendere una gravidanza: "...e soprattutto la teniamo per noi". "Così non mi aiuti però", ha replicato l'ex nuotatrice. Non è escluso che la Pellegrini abbia voluto negare solo momentaneamente la dolce attesa per una questione di scaramanzia come accaduto lo scorso agosto con il matrimonio. Federica aveva infatti smentito la data di nozze trapelata sui giornali per poi sposarsi effettivamente quel giorno. Chi vivrà, vedrà...