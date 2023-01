"Barbara d'Urso e Briatore insieme": l'amico spiffera tutto

Sarebbe nata una nuova coppia nello showbiz italiano, quella formata da Flavio Briatore e Barbara d'Urso . I due sono stati paparazzati di recente in un hotel a Milano, dove avrebbero trascorso la notte insieme dopo una cena tête-à-tête. Ora a spifferare nuovi dettagli su questa liaison è Roberto Alessi, che conosce bene entrambi . "Si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta", ha assicurato il giornalista sulle pagine di Novella 2000. "Diciamo che lui l'ha invitata, lei ha accettato l'invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio perché già si conoscevano", ha aggiunto.

Il gossip su Briatore e Barbara d'Urso

Secondo Alessi "insieme sono perfetti" perché Barbara d'Urso è "bella, di successo, con una sua strada ben definita, di certo una donna che non si fa abbagliare da Briatore per quello che ha ma semmai per quello che è". Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito il gossip sul loro rapporto. La conduttrice Mediaset è single da un anno, da quando ha chiuso la sua relazione con il broker assicurativo Francesco Zangrillo.