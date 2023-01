Shakira prima di Piqué: denunce, liti e guerra con l'ex fidanzato

Shakira piuttosto sfortunata in amore. Prima della guerra con Gerard Piqué , padre dei suoi figli Milan e Sasha, la cantante colombiana ha dovuto fare i conti con alcuni problemi con il suo ex fidanzato, Antonio de la Rua . Quest'ultimo è un avvocato, figlio dell'ex Presidente dell'Argentina Fernando scomparso nel 2019. I due si sono conosciuti nel 2000 ad una cena e per anni hanno formato una coppia solida e affiatata. de la Rua ha sempre seguito e supportato Shakira nella sua carriera e la musicista ha dedicato all'uomo diverse canzoni d'amore tra cui l'intensa 'Underneath your clothes'. Dopo un decennio insieme è arrivata la rottura non senza conseguenze importanti.

Shakira e l'ex fidanzato Antonio de la Rua

Shakira e Antonio de la Rua si sono lasciati nel 2011: subito dopo la popstar è uscita allo scoperto con Gerard Piqué, che ha conosciuto per il videoclip di 'Waka Waka', inno dei Mondiali in Sudafrica nel 2010. Nel 2012 de la Rua ha tentato di bloccare un conto di Shakira in Svizzera ma un giudice glielo ha impedito. Successivamente ha intentato un'altra causa a Los Angeles sostenendo di essere stato consulente dell'artista per tanti anni e di avere dunque diritto a un risarcimento economico. Anche in questo caso la sua richiesta è stata respinta. Ma questo non ha fermato Antonio, che ha poi denunciato Shakira a New York chiedendo 100 milioni di dollari.

La battaglia di Shakira contro l'ex

Shakira si è difesa mostrando una mail in cui l'ex fidanzato affermava chiaramente di non avere nulla a che fare con i suoi affari. In più ha controattaccato denunciando Antonio per aver trattenuto 6 milioni di dollari senza il suo consenso. C'è stata, inoltre, una disputa in tribunale per la casa a Punta del Este, in Uruguay, dove trascorrevano insieme le estati. Cinque anni dopo la separazione, Shakira e de la Rua hanno trovato un punto di incontro. Se Shakira ha avuto due figli da Piqué, de la Rua non è stato da meno: dal legame con l'ex Miss Colombia Daniela Ramos, dalla quale si è separato nel 2018, sono nati due bambini.