Barbara d'Urso, Flavio Briatore? "Ecco chi c'è nel mio cuore"

Da giorni non si fa che parlare di una presunta liaison tra Barbara d'Urso e Flavio Briatore. I due sono stati avvistati a cena insieme a Milano e secondo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e amico di entrambi, ci sarebbe una frequentazione in corso. La d'Urso e Briatore si conoscono in realtà da anni ma solo di recente avrebbero deciso di approfondire il loro rapporto. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni Barbarella ha però preferito non svelare troppo a riguardo...