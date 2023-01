"Melissa Satta, perché frequenta Berrettini", nuovi gossip e dettagli sulla coppia

È reale la frequentazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. Dopo i primi gossip la coppia è stata beccata dai paparazzi di Chi in atteggiamenti intimi e complici. I due, che non hanno fatto nulla per nascondersi davanti ai fotografi, sono andati a vedere insieme la partita di basket dell'Olimpia al Forum di Assago. La sera dopo hanno cenato al Domus, successivamente hanno fatto tappa all'Armani Privé e infine si sono ritirati a casa dell'ex Velina di Striscia la notizia. In più il tennista ha alloggiato in un hotel, da venerdì a domenica, che si trova proprio vicino all'abitazione della sua nuova fiamma.