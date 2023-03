Belen spiazza tutti: "A scuola coi cerotti sui capezzoli"

Belen Rodriguez segreta. Ospite di Michelle Impossible , il programma dell'amica Hunziker in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera, la soubrette argentina ha fatto delle confessioni inedite sulla sua vita privata. "Devo andare a scuola, mi sento a disagio, tutti mi guardano, sono diversa dalle altre. Metterò dei cerotti sui capezzoli, per evitare che i miei compagni di classe mi diano fastidio", ha ricordato in una sorta di diario letto dalla collega svizzera.

La vita di Belen prima di diventare famosa

"Sono ormai tre anni che vivo qui e lavoro - scrive Belen nel suo diario per Michelle Impossible -, vorrei aprire un conto corrente, avere un contratto d'affitto, pagare le tasse, ma non posso, perché sono clandestina e mi pagano solo in nero". Il riferimento è ai primi anni in Italia, dove è arrivata poco più che maggiorenne per inseguire il suo sogno nel mondo della moda. La moglie di Stefano De Martino ha poi ricordato i tre aborti: "Non c’è più il battito e sento il sangue che si gela. È successo di nuovo, il dolore è enorme e ho ancora voglia di riprovarci".