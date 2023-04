Eros Ramazzotti fa sul serio con la nuova fidanzata Dalila

Procede a gonfie vele la nuova storia d'amore di Eros Ramazzotti, quella con la giovane Dalila Gelsomino. Il cantante sembra molto coinvolto da questa liaison e pronto a fare sul serio. Nei giorni scorsi, come testimoniano alcune immagini di Chi, Eros ha portato Dalila nel luogo che per lui è terra d'adozione e rifugio: la Franciacorta. Qui i paparazzi hanno beccato i due mentre passeggiavano stretti stretti per le vie di Erbusco, in provincia di Brescia. "Ogni piè spinto si abbracciavano e baciavano come due adolescenti al primo amore. A un paio di km di distanza, ai piedi di una collina, si trova la casa che lui ha comprato nel 2018, il suo paradiso in terra, dove trova ristoro per anima e corpo. Qui, grazie al potere curativo della natura e alle passeggiate a cavallo tra le vigne, era guarito dal dolore per la separazione della moglie Marica Pellegrinelli. E qui oggi potrà godersi quella stabilità sentimentale che gli mancava da tempo", fa sapere la rivista di gossip.