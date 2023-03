Eros Ramazzotti: ecco chi è la nuova fidanzata Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata. È stato lo stesso artista a farlo sapere su Instagram postando uno scatto in dolce compagnia. A svelare l'identità della ragazza ci ha pensato Chi, che ha pubblicato alcune foto della coppia. Lei si chiama Dalila Gelsomino, ha 34 anni (25 meno di Eros), è nata e cresciuta a Milano ed è laureata all'Università Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. Dopo aver lavorato per un periodo come modella ha iniziato a darsi da fare dietro le quinte dello showbiz, come pierre e organizzatrice di eventi. Piccola curiosità: al liceo era compagna di banco di Matilde Gioli, attrice nota ai più per la serie tv Doc-Nelle tue mani.