Isola dei Famosi, Alvin svela la verità su Ilary Blasi e Can Yaman

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Can Yaman? Ora Alvin vuota il sacco! Nei mesi scorsi, infatti, si è parlato a lungo della richiesta dell'ex moglie di Francesco Totti , ovvero quella di volere a tutti i costi l'affascinante attore turco in Honduras, nei panni di inviato al posto dell'amico e collega. Un gossip che ha fatto il giro della rete e che non è mai stato né confermato né smentito dai diretti interessati, almeno fino ad oggi.

Isola dei Famosi, cosa è successo tra Can Yaman e Ilary Blasi

"Can Yaman al mio posto per i litigi con Ilary? Sai quante cose sento! - ha fatto sapere Alvin in un'intervista rilasciata a TeleSette - Però la realtà, poi, è quella che conta. Io e Ilary ci conosciamo da 20 anni, con il nostro manager Franchino giocavamo a prenderci in giro con dei messaggini e in tv ci presentiamo proprio così, con la voglia di divertirci. Non c'è mai cattiveria!". Dunque, il ruolo di Alvin all'Isola dei Famosi non è mai stato in discussione...