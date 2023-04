"Cristiano Ronaldo stufo del comportamento di Georgina: è crisi tra i due"

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez starebbero vivendo un periodo difficile. Stando a quanto si legge su diversi siti spagnoli, il calciatore sarebbe stufo del comportamento della compagna e il loro rapporto sarebbe così entrato in crisi. Pare che l'ex commessa di Gucci, oggi modella e influencer nota in tutto il mondo, sia diventata negli ultimi mesi più egocentrica e altezzosa che mai. Più interessata a badare a se stessa, che all'attaccante o ai loro figli come ha sempre fatto in passato. A infastidire CR7, poi, ci sarebbe anche il modo in cui la Rodriguez tratterebbe le amiche e la scarsa autenticità che trasparirebbe da Soy Georgina, la docu-serie disponibile su Netflix che racconta la vita privata e professionale della 29enne spagnola ma di origini argentine.