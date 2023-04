Raffaella Fico e l'amore per Balotelli: "Non ha funzionato per un motivo"

Nuove dichiarazioni di Raffaella Fico su Mario Balotelli. Dopo aver svelato a Verissimo di aver provato più volte a ricucire un legame d'amore con il calciatore, la soubrette napoletana ha ora spiegato in un'intervista rilasciata a Superguida Tv il motivo per il quale la relazione si è interrotta. “Un amore importante e che ho vissuto in gioventù, sicuramente diverso da quelli vissuti dopo. Ero nel pieno del mio periodo lavorativo e ho dovuto fare anche tante rinunce che ho fatto con la consapevolezza di volerle fare. - ha spiegato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip - Ne sono contenta, perché ho una bambina fantastica, gli uomini passano i figli restano. Ci abbiamo riprovato, ci ho messo tutto l’impegno del mondo e ti dico la verità, penso che sia qualcosa più da parte mia che non è scattata".

Perché Balotelli e Raffaella Fico si sono lasciati

"È comunque una storia da cui io sono uscita molto ferita. Negli anni ho continuato ad amarlo, ma con il passare del tempo e a seguito delle grandi delusioni svanisce. Oggi c’è un bellissimo rapporto di amicizia, di rispetto, è come un fratello, ci siamo sempre l’uno per l’altra, e siamo due genitori che fanno di tutto per il bene della loro figlia”, ha fatto sapere Raffaella Fico. E poi: “Ho avuto una storia comunque un po’ travagliata, ho dovuto crescere una bambina da sola, ho certamente avuto l’aiuto della mia famiglia per fortuna. Mi sono anche immedesimata nei panni di molte ragazze che vivono o che hanno vissuto la mia stessa esperienza. Ovviamente è tutto più difficile, per mia scelta ho rinunciato a programmi televisivi per dedicarmi alla bambina perché un po’ mi colpevolizzavo del fatto che comunque ci fosse una mancanza nella vita di mia figlia. Ho cercato di fare il massimo e di non farle mancare nulla”.

Raffaella Fico e la storia con Cristiano Ronaldo

Raffaella Fico ha inoltre rivelato sulla sua liaison con Cristiano Ronaldo: "Ci sono tante foto che testimoniano che siamo stati insieme. Perché non ha funzionato? Forse la distanza, io non parlavo benissimo la lingua, lui invece era bravo con l’italiano. Quando una storia finisce, finisce”. La Fico oggi è single dopo le ultime storie d'amore finite male con Alessandro Moggi e Piero Neri.