Raffaella Fico torna a parlare di Mario Balotelli

Raffaella Fico e il nuovo legame con Mario Balotelli. Dopo una battaglia durata anni i due sono riusciti finalmente a trovare un equilibrio per il bene della figlia Pia, che oggi ha 10 anni. "Abbiamo un bellissimo rapporto - ha raccontato la soubrette napoletana alla rivista Vero - Siamo molto sereni entrambi e questo ci aiuta tanto. L'equilibrio, l'accordo e l'intelligenza tra due genitori sono fondamentali per far crescere bene un figlio, è necessario non far pesare sui figli la propria situazione famigliare, loro non hanno colpa di nulla". L'ex concorrente del Grande Fratello ha poi aggiunto: "Pia è felicissima, traquilla, sa che il suo papà e la sua mamma la amano e le vogliono un bene immenso".