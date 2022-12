Mario Balotelli sposa la nuova fidanzata? Risponde Raffaella Fico

Mario Balotelli sposa la nuova fidanzata Francesca Monti ? Di recente si è parlato parecchio di un presunto matrimonio del calciatore. Ad alimentare il gossip proprio una storia Instagram condivisa dallo sportivo, in cui inquadra la ragazza mentre fa una passeggiata in bicicletta con in sottofondo la canzone dei Coldplay Paradise e parole al miele: "La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre”. Dichiarazioni accompagnate da una emoticon piuttosto eloquente, quella di un anello.

Raffaella Fico e il matrimonio di Balotelli

Né Balotelli né Francesca hanno mai confermato ma neppure smentito i rumors. A farlo Raffaella Fico, ex storica di Super Mario, in un'intervista rilasciata al programma social Casa Pipol. "Io e lui abbiamo un rapporto bellissimo oggi. Di recente è venuto a Napoli per il compleanno di Pia (la figlia che hanno avuto insieme dieci anni fa, ndr) con la nuova fidanzata. Non si sposa, altrimenti me l'avrebbe detto". Dunque, per il momento i fiori d'arancio possono attendere...