Antonella Fiordelisi e Donnamaria verso l'addio: "Quello che è successo non è dipeso da me”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono in crisi. Da giorni si vocifera di un momento difficile per la coppia nata all'ultima edizione del Grande Fratello Vip e ora arriva il gesto che conferma tutto. L'ex spadista di Salerno, oggi modella e influencer, ha condiviso sui social network uno sfogo in cui ammette, senza troppi giri di parole, che ha più di qualche problema con l'opinionista di Forum.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati?

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte”, ha scritto Antonella Fiordelisi su Instagram, per poi aggiungere: “Tutto quello che è successo non è dipeso da me”. Nessun commento è arrivato da parte di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in crisi dopo il Gf Vip

Di recente Antonella Fiordelisi ha chiuso il suo account Twitter perché "non credo mi faccia bene stare qui". Poi ha rivelato che non festeggerà il settimo mesiversario dei Donnalisi poiché "Edoardo non è tipo da festeggiamenti". Piccoli indizi che hanno lasciato intendere una crisi più che mai reale tra Antonella ed Edoardo Donnamaria che, dopo la fine del Gf Vip, avevano iniziato addirittura a parlare di matrimonio e figli.