"Piqué e Clara Chia stanno per sposarsi: a breve l'annuncio ufficiale"

Piqué sposa Clara Chia: quando ci sarà l'annuncio

Secondo quanto raccontato dalle fonti, riportato poi dalla stampa spagnola, l'ex Barcellona e la sua nuova fidanzata stanno già preparando il matrimonio e voglio annunciarlo entro la fine del mese. L'occasione perfetta per l'annuncio ufficiale sembra essere il matrimonio del fratello di Piqué, Marc. Un duro colpo per l'ex Shakira, che intanto è al centro dell'attenzione per le sue presunte cene romantiche con Tom Cruise e Lewis Hamilton.