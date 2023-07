Chiara Nasti cancella il cognome Zaccagni e poi va su tutte le furie

Chiara Nasti continua a far discutere su Instagram, dove è seguita da 2 milioni di follower. Nelle ultime ore l'influencer napoletana ha cancellato dalla bio del suo account il cognome Zaccagni . Una mossa piuttosto insolita, visto che la 25enne aveva inserito il nome del giocatore della Lazio qualche mese fa, ben prima del matrimonio celebrato lo scorso 20 giugno a Roma. Una ripicca nei confronti del marito dopo qualche litigio? O un modo per attirare l'attenzione? Subito dopo l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi è andata su tutte le furie...

Chiara Nasti e il figlio: l'attacco su Instagram

Un hater ha attaccato Chiara Nasti dopo aver visto le foto con il figlio Thiago in Costiera Amalfitana. "Mi spiace tanto, tantissimo... ma di mamma non hai niente!! Eppure, giovani come te ce ne sono tante, ma si vede proprio dai gesti, dalle movenze. A te tutto questo manca. Il piccolo è solo uno zimbello, non c'è amore e si vede", ha scritto facendo arrabbiare (e non poco) la moglie di Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti sbotta e replica all'hater

"Mamma mia, li crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste mamme incattivite dalla vita, che trasmettono loro gli stessi valori, ovvero: invidia, cattiveria e tristezza. Mio figlio è un bambino attivissimo, felicissimo e super sveglio perché ha una mamma come me, a differenza dei vostri figli. Mi piange il cuore per voi a leggere i pensieri che esprimete", ha risposto adirata Chiara Nasti.