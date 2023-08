Manuela Arcuri ricorda i suoi amori: cosa è successo con Coco, Montano e Garko

"Francesco Coco? Fu una storia d’amore, la prima, la più importante. Una grande passione", ha assicurato Manuela Arcuri. Lei e l'ex calciatore sono nati entrambi l'8 gennaio 1977. "Due gemelli. In realtà di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose. No, non ci sentiamo più, lui poi è andato all’estero e ci siamo persi di vista", ha spiegato l'ex concorrente di Ballando con le Stelle.