Antonella Fiordelisi e quei like sospetti di Iker Casillas

Ancora un calciatore sul percorso di Antonella Fiordelisi. Ai fan più attenti non sono sfuggiti i numerosi like che nell'ultimo periodo Iker Casillas sta lasciando su Instagram alle foto della sexy modella e influencer, protagonista del Grande Fratello Vip. Al momento non è chiaro se quello del campione del mondo sia una tattica di corteggiamento o solo un gesto di apprezzamento nei confronti della 25enne. Nessun commento a riguardo è arrivato da parte di Antonella, tornata recentemente single dopo la fine della tormentata relazione con Edoardo Donnamaria.