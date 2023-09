Belen si diverte in montagna con il nuovo fidanzato Elio

Amore ad alta quota per Belen Rodriguez . La soubrette è sulle Dolomiti con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. L'argentina ha condiviso sul suo account Instagram alcuni scatti in cui si mostra serena e spensierata, felice di questo amore nato dopo l'ennesima rottura col marito Stefano De Martino . Stesi sul prato Belen e Elio si mostrano accoccolati e complici.

Belen in vacanza in montagna con il nuovo fidanzato

Belen indossa una blusa bianca e pantaloni beige, lui smanicato marrone e camicia scozzese. Guardano l’obiettivo per il primo selfie di coppia. Poi la Rodriguez registra una storia in cui è sdraiata con lo smartphone in mano. Lorenzoni chiede: “Te la faccio tutta intera?”, riferendosi alla foto da scattare. “È un video”, sussurra lei dolce ammiccando all'imprenditore.

Belen Rodriguez e il volo in parapendio

Durante la vacanza con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha deciso di provare anche l'emozione del volo in parapendio. La 38enne si filma a bordo del mezzo che volteggia nel cielo e, mentre l’istruttore richiede attenzione, lei insiste per documentare la lezione con il cellulare: “Faccio quello che voglio, e adesso voglio un selfie da avere nella galleria del telefono come ricordo”.

Belen e Elio: fuga romantica a 5 stelle

Belen, senza figli al seguito che sono con i rispettivi padri, alloggia con Elio Lorenzoni in un resort a cinque stelle, uno dei più lussuosi delle Dolomiti. Con spa privata, il costo si aggira sui tremila euro a notte. La Rodriguez conosce il nuovo compagno da oltre dieci anni, ma solo di recente è scoppiata la passione tra i due.

Chi è Elio Lorenzoni, il nuovo amore di Belen

40 anni, Elio Lorenzoni ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, è esperto di golf e E-bike, è presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, che si occupa di moto, accessori e componenti in tutto il mondo.