Stefano De Martino dimentica Belen con Martina: chi è la nuova fiamma

Stefano De Martino ha una nuova fiamma. L'ex ballerino di Amici è stato pizzicato dai paparazzi in dolce compagnia dopo l'ennesima rottura con la moglie Belen Rodriguez. Il conduttore è stato beccato insieme a Martina: i due hanno cenato in un ristorante vegano di Milano, poi sono saliti in macchina e si sono diretti verso l'abitazione del 33enne. Nella immagini non si vedono atteggiamenti particolarmente intimi ma sembra certo che si tratti del nuovo flirt di De Martino.