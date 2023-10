Belen Rodriguez, stress e dimagrimento: "Ho messo su un chilo"

Belen Rodriguez è tornata a sorridere sui social network dopo un periodo particolarmente difficile. Un forte stress, dovuto all'ennesima rottura con Stefano De Martino e all'addio a Mediaset , che ha causato un eccessivo dimagrimento. La soubrette argentina ha perso ben sette chili. Oggi però la situazione sembra migliorata: "Ho messo su un chilo" , ha detto la showgirl in una storia Instagram mentre si trova in montagna, insieme al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. La coppia si è ritagliata qualche giorno di relax e romanticismo.

Belen Rodriguez torna a sorridere con Elio Lorenzoni

40 anni, Elio Lorenzoni ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, è esperto di golf e E-bike, è presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, che si occupa di moto, accessori e componenti in tutto il mondo. Belen e Elio si conoscono da oltre dieci anni ma solo di recente il loro rapporto d'amicizia si è trasformato in amore. Al contrario della Rodriguez Lorenzoni non è mai stato sposato e non ha figli.